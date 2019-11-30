Ученые нашли объяснение библейским чудесам 4 30.11.2019, 10:59

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В основе Священной книги лежат реальные исторические факты.

Исследователи объяснили с научной точки зрения библейские чудеса, содержащиеся в Новом и Ветхом Завете. Описанные события не следует воспринимать как мифы, так как часть из них расшифрована, отмечают специалисты, пишет lenta.ua.

Современная богословская наука выделяет апологетику в качестве самостоятельного направления, которое изучает рациональное обоснование христианской веры. К чудесам верующие относятся как к воле Бога, полностью принимая необъяснимые порой факты. Скептический подход ученых позволил логически объяснить события, описанные в Библии.

К примеру, уничтожение Содома и Гоморры могло быть вызвано землетрясением, причем его причиной стало возгорание нефти и серы. Во втором случае принимается версия, что города подверглись ударам метеоритов. В основе священной книги лежат реальные исторические факты, считают исследователи.

Библейские истории отражены в метафорической форме, причем некоторые моменты гиперболизированы. Вследствие определенной неосведомленности и неразвитости мировой науки люди пытались объяснить происходящее волей некоего высшего существа, ответственного за мир вокруг них.