Белорусский блогер разоблачил миф о сталинской «индустриализации» 14 30.11.2019, 12:07

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Как все происходило на самом деле.

Так, друзья, сегодня будет интересный пост на давно задуманную тему — о так называемой сталинской "индустриализации", о которой так любят рассказывать фанаты совка и которой невероятно гордятся, повторяя глупую фразу "Сталин принял Россию с сохой — а оставил с атомной бомбой". Фраза глупая хотя бы потому, что это как раз с сохой-то Сталин Россию и оставил — в сталинских колхозах людям было запрещено иметь собственный тягловый скот, и приходилось в буквальном смысле слова самим впрягаться в плуг, чтобы вспахать немного земли для личного прокорма, пишет в ЖЖ известный белорусский блогер Максим Мирович.

При этом коммунистическая лживая статистика постоянно врала о том, что только при Сталине стала хоть как-то развиваться промышленность. Это было ложью целиком и полностью — Россия уже в начале XX века вышла на весьма высокие темпы промышленного развития и только набирала обороты, но затем случился Октябрьский переворот и многолетний застой в результате войны против собственного народа (названный позже "разрухой Гражданской войны") — так что фактически совок ничего никуда не "сдвинул", а наоборот — остановил нормальное развитие, отбросив страну на несколько десятилетий назад.

Итак, в сегодняшнем посте — разоблачение мифа о "великой сталинской индустриализации", которой так гордятся ватники, сталинисты, любители СССР и читатели книг про "попаданцев".

Как на самом деле проходила «индустриализация».

Вообще этот раздел поста было бы логичнее поместить вторым, уже после рассказа о дореволюционном развитии — но я решил поставить его первым, чтобы хорошо был виден контраст с предыдущей эпохой и все убогое, нищее и злобное убожество совка.

Итак, большевики приходят к власти, побеждают собственный народ в результате "Гражданской войны", и начинают строить концлагеря для всех несогласных, о которых на первых порах даже снимают пропагандистские лживые фильмы. Единственной задачей большевиков в то время (да и все годы советской власти) было удержание власти — поэтому все выступления крестьян против совка подавлялись силой — как например Тамбовское восстание, в ходе которого большевик Тухачевский обстреливал собственный народ газовыми снарядами. Позже большевики поняли, что для полного удержания власти нужно захватить также и страны Запада — установив там власть красных большевиков из Москвы и навсегда избежав тем самым угрозы интервенции. Для этого совок начал копить войска и готовится к походу против всего мира.

Собственно, именно для этого и была объявлена сталинская "индустриализация". Если вы обратите внимание на детали советского быта 1930-х годов — то увидите, что в СССР они мало отличались от реалий какого-нибудь 1910 года — не появлялось ничего нового, мебель и прочее делали артели кустарей, никакие промышленные мощности не были задействованы для того, чтобы улучшить жизнь и быт — тогда как например в США уже в 1920-30-е годы у людей в домах появились стиральные машины и телевизоры. Совковая же "индустриализация" касалась, в основном, строительства военных заводов и всего, что было косвенно связано с войной — химической и перерабатывающей промышленности, сталелитейных заводов и прочего подобного.

В этом разделе еще нужно сказать о том, как именно проходила эта индустриализация. Деньги на нее брались либо с отобранных у "буржуев" и проданных на Запад ценностей, либо с проданного зерна — отобранного у крестьян ценой Голодомора и миллионов жертв. При этом в качестве рабочих строили все эти военные заводы, в основном, заключенные ГУЛАГа — карта лагерей которого фактически в точности совпадает со сталинскими "новостройками".

По факту — в хоте своей "индустриализации" большевики уничтожили миллионы людей, сгноив их в концлагерях и в оцепленных войсками голодающих селах и лишились тем самым нормального будущего — уничтожив генофонд и построив взамен несколько заводов, устаревших через пару десятилетий.

Что было до Сталина. Забытая история.

А теперь давайте посмотрим, что было до Сталина и его уродливой "индустриализации". Я не идеализирую царскую Россию, но нужно признать факты — в начале XX века эта страна довольно быстро развивалась, и ее промышленные мощности росли букввально с каждым месяцем. Беда в том, что сейчас достаточно трудно найти реальную статистику — в советские времена все было тщательно подчищено и переписано на совковый лад, но даже то немногое, что осталось — впечатляет.

Самое главное и основное отличие — дореволюционное промышленное развитие происходило без жертв, без ГУЛАГа, без искусственных голодоморов и без убийства и ограбления миллионов — а просто естественным путем, при помощи разумного предпринимательства и частной инициативы.

Давайте просто вспомним, как развивалась цивилизация в начале XX века — здесь Россия шла в ногу с европейскими странами. В городах строились электростанции и проводилось электричество. В домах была горячая вода, ванны и канализация. Более того — сами дома и квартиры были шикарными, я до сих пор считаю доходные дома периода 1900-1917 годов лучшим, что было в городской архитектуре в принципе. Посмотрите на Санкт-Петербург — все его великолепие было построено не при Петре Первом (как думают многие), при Петре строились 2-3 этажные домики с деревянными балками, и еще в середине XIX века Петербург был преимущественно деревянным городом. Все его шикарные 5-8 этажные дома были построены, в основном, в период 1890-1917 годов. В городах появлялись электрчиеские трамваи и телефоны.

А что было на селе? Совки рисуют нам картины ободранных бомжей в лаптях — но так выглядели далеко не все крестьяне. Инициативные люди зарабатывали на селе немалые деньги — вы могли, например, взят кредит, купить технику и обрабатывать свою землю, получая доходы. Техники было полно — к примеру, вот такой мотоплуг Штокка (фактически трактор) мог купить любой желающий — за наличные либо в кредит. Картинка из рекламного буклета 1914 года. Делались плуги, кстати, совместым предприятием — в России осуществлялась крупноузловая сборка и сервис:

Реклама зерноуборочной техники, начало XX века. Еще верите в сказки, что впервые комбайн на селе увидели только при коммуняках?

Реклама фирмы "Артур Коппель" — совместного российско-германского предприятия, выпускавшего очень сложные машины — от пароводов до камнесверлильных аппаратов. По тем временам — это вершины технического прогресса.

Локомобили, аэропланы и гидропланы. В СССР рассказывали сказки, что самолет изобрели чуть ли не в совке, замалчивая тот факт, что в Первую мировую войну у России уже был собственный воздушный флот.

Очень важный момент, который также необходимо понять — развитие промышленной и военной техники в дореволюционные годы шло в ногу с остальными европейскими странами, создавалось множество СП и собственных предприятий, и что еще очень важно — это никак не мешало развитию бытовой техники и полезных вещей для людей. В свободной продаже были автомобили, велосипеды, печатные машинки, граммофоны, телефоны и все другие новинки.

Вместо эпилога.

Ну что тут сказать? Думаю, вам и самим все очевидно. Лживые совки врали, что только при них в стране появилась промышленность — хотя все существовало и до 1917 года. После переворота большевики просто отобрали и переименовали старые царские заводы — например, фабрику галош "Треугольник" пермеиновали в "Красный треугольник" — и тем самым это моментально стал "советский" завод. А позже стали заказывать строительство заводов (в основном, военных) на западе — будучи не в состоянии самостоятельно что-то построить, большевики могли только приглашать иностранных специалистов за отобранные у ограбленного народа деньги.

Без совка и сталинизма все было бы только лучше — все развивалась бы естественным путем, без "раскулачиваний", без миллионов жертв Голодомора и без бесплатных рабов из ГУЛАГа.

Такие дела.