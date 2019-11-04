Дмитрий Савич: Баста нищете и бесправию народа Беларуси! 1 4.11.2019, 18:41

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Выступление кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси», которого испугались власти.

Выступление кандидата в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Светлогорска Дмитрия Савича так и не попало в эфир телеканала «Беларусь-3». Власти испугались критики и слов правды.

Cайт Сharter97.org публикует выступление Дмитрия Савича.

- Основная проблема, волнующая жителей Светлогорского района, это завод беленой целлюлозы. Против строительства этого опасного предприятия было собрано около 10 тысяч подписей. Однако власти к мнению горожан не прислушались. Исторически Светлогорск — это промышленный город. Жители района понимают, что живут около огромной промзоны. Но люди возмущены не появлением еще одного предприятия, а выступают против тех нарушений, обмана и цинизма властей, которые сопровождали этот проект с самого начала. Логичный итог ввода в строй этого объекта в непосредственной близости от жилых кварталов сейчас все наблюдают, а вернее вдыхают.

Нам всем пора повзрослеть. Если мы хотим построить богатое развитое государство, то каждый гражданин Республики Беларусь должен взять на себя ответственность за происходящее в стране. А делается это через политику. Политика — это деятельность по управлению государством. Так вот каждый должен понять, что заниматься политикой — это прямая обязанность каждого сознательного человека. И прежде всего управление через право выбора. Право человека выбирать мэра своего города, депутата парламента и местного совета, президента страны и даже директора предприятия. Именно так появляется настоящее гражданское общество. Мы выбираем, значит в любое время можем и спросить. А спросивши — снять с занимаемой должности. Так работает политическая система во всех успешных и развитых демократических государствах. Сейчас же все более-менее значимые «начальники» в Беларуси назначаются исключительно Лукашенко. Даже мэры городов. Спросить с них за какие-то просчеты невозможно. Механизма лишения их должности через волю народа не существует. Кроме, разве что, открытого протеста с выходом на городскую площадь.

С самого начала работы президентом Александр Лукашенко строил государство не для народа, а для себя и приближенного круга лиц. Был уничтожен Парламент (Верховный Совет). Изменена Конституция. Заменены национальные символы (гимн, флаг и герб). Преследовалась свободная пресса. Итог 25 летнего его правления — нищенские зарплаты и пенсии. Неэффективная экономика, существующая только на российских дотациях и кредитах, которые к тому же разворовываются ближним кругом как плата за лояльность. Все ветви власти. А именно исполнительная, законодательная и судебная, пресса и прокуратура, по сути, подчинены одному центру. Администрации Лукашенко. Вместо Конституции и законов верховенство права принадлежит указам и декретам. Эта тотальная централизация ведет к коррупции в верхних эшелонах власти и среди руководителей среднего звена. Потому что создает монополию власти. Прокуратура не может проверить коррупционную схему, СМИ не может это показать по телевизору или напечатать в центральной газете, а парламент не способен наложить вето на какое либо решение высшей исполнительной власти или начать процедуру импичмента, если есть факты, подтверждающие коррупцию. Вывести страну из политического, культурного и социально-экономического тупика могут только свободные и честные выборы, децентрализация власти и появление новых политиков способных организовать структурные реформы, начать настоящие демократические и рыночные преобразования всех сфер жизни белорусского общества.

Наша кампания Европейская Беларусь требует остановить строительство АЭС в Островце и провести международный мониторинг, экспертную оценку этого объекта на предмет его безопасности для окружающей среды. Также мы требуем проведения честных и открытых выборов. А именно реального допуска международных и местных наблюдателей к подсчету голосов. Сейчас такой механизм отсутствует. Бюллетени с голосами избирателей просто выбрасываются в урну, а в итоговые протоколы вносятся заранее подготовленные цифры за нужных кандидатов от действующей власти. Есть такое хорошее слово «баста». Что в переводе означает «хватит», «достаточно». Так вот наша кампания говорит: «Баста колхозной диктатуре!». Баста появлению около наших домов смертельно опасных предприятий, травящих людей и окружающую среду! Баста строительству таким способом атомной станции в Островце! Баста нищете и бесправию народа Беларуси! Жыве Беларусь!