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В Болгарии открыли бюст Янки Купалы

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  • 4.11.2019, 19:17
В Болгарии открыли бюст Янки Купалы

Бюст народного поэта Беларуси открыли в городе Плиска.

В болгарском городе Плиска торжественно открыли бюст народного поэта Беларуси Янки Купалы. Церемония прошла в Дворе кириллицы, сообщает БелТА.

Сотрудники белорусского посольства в Болгарии рассказали, что постамент бюста был "посыпан землей с родины Янки Купалы". Белорусская делегация возложила к памятнику белые розы — любимые цветы поэта. Также прозвучали стихи классика на белорусском и болгарском языках.

Автор бюста — белорусский скульптор Владимир Слободчиков. Он присутствовал на церемонии.


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