Владимир Пирог: Глеб впервые сошелся с БАТЭ по разные стороны баррикад — и победил 4.11.2019, 20:30

Александр Глеб

Спортивный обозреватель - о победе «Ислочи» над БАТЭ.

Обозреватель "ПБ" Владимир Пирог в газетном материале препарировал сенсационную гостевую победу "Ислочи" над БАТЭ (4:2).

- Воскресная реальность больно гвоздила БАТЭ к земле. С быстрыми голами гостей в начале каждого из таймов. С бардаком в хозяйской обороне и бенефисом Макася, галопом носившегося по чужим тылам. С одной результативной и двумя предголевыми передачами Глеба, эффектно вышедшего из тени после перерыва. Он впервые сошелся с БАТЭ по разные стороны баррикад — и победил, когда для его фактически родного клуба это было нужно, как воздух.

Выходит, ведущей борьбу за четвертое место "Ислочи" было нужнее, коль веселая команда сподобилась на феерический камбэк со счета 2:1. А рейд ее капитана (проникшись важностью момента, решение отдать повязку Глебу принял еще более ветеранистый Шагойко) на 47-й минуте — с доставкой мяча Макасю — смотрелся как в лучшие годы! А рвение в атаке Янсане, выстрел которого оказался победным, давно известно. Да и статистика защитника Стивена по системе "гол плюс пас" тоже внушает. Возразить на это во втором тайме "желто-синие" не смогли ничем: пить боржоми, как и делать замены, было поздно...

Тем временем Глеб, сделавший свое дело, досрочно ушел на лавочку под аплодисменты борисовских болельщиков. Жаль, потом ушел и от ответов жаждавшим общения журналистам. "Ребята, извините — без интервью. Ну честно", — просительно приложив руку к сердцу, сказал "волк" Алекс, явно испытывавший в душе смешанные чувства.