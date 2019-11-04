Судьба «Северного потока-2» решена? 3 4.11.2019, 21:01

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Какие это будет иметь последствия для Украины, и что может сделать ЕС и Конгресс.

На прошлой неделе контраверсионный газопровод от России в Германию Северный поток-2 расчистил последнее препятствие на своем пути. 30 октября Дания дала разрешение провести газопровод в своих водах.

НВ задал экспертам Atlantic Council следующие вопросы. Соглашение о Северном потоке-2 теперь решено окончательно? Надеетесь ли вы на то, что Конгресс примет закон о санкциях этой осенью, и даже если да, то будут ли санкции иметь какое-то влияние на это? Ходят слухи, что строительство Северного потока-2 будет завершено вовремя, чтобы отключить газ Украине этой зимой. Следует ли относиться к этому серьезно? Кроме санкций, имеет ли Запад какие-то другие опции, чтобы остановить Северный поток-2?

Майкл Карпентер, бывший чиновник Пентагона, директор Аналитического Центра Байдена

- Северный поток-2 — это геополитический проект по доставке российского газа прямо в Германию в обход Украины. Вопреки некоторым убеждениям, это не обязательно принесет какой-то новый газ на рынок. Но это очень серьезно подрывает энергетическую безопасность Украины, так как Газпром и Нафтогаз ведут переговоры по новому газовому контракту. К сожалению, ЕС не хватает политической воли реализовать на практике собственные антимонопольные правила и остановить этот проект, что означает, что американский Конгресс — сейчас единственный орган, который может помешать завершению строительства этого газопровода (по меньшей мере в краткосрочной перспективе).

Ариэль Коэн, основатель специализированной компании International Market Analysis, внештатный старший научный сотрудник Atlantic Council

- Решение Дании наносит решающий удар не только по Украине, но и по США. По сути оно бросило Вашингтон против Берлина и Москвы, и Вашингтон проиграл. Внутренний политический кризис и процедура импичмента сыграла важную роль, отвлекая внимание американцев от этого вопроса. Предыдущие конфликты между президентом Дональдом Трампом и немецким канцлером Ангелой Меркель, а также между Трампом и премьер-министром Дании тоже играют на руку.

Скорее всего, Москва продолжит поставлять некоторое количество природного газа в Европу через украинскую систему, как минимум год после того, как начнёт действовать Северный поток-2. Впрочем, как только на полную заработает Турецкий поток, россияне могут постепенно отойти от транзита через украинскую систему, и Украина не будет иметь тех доходов, которые нужны для поддержания гигантской системы советских времен. Для Украины крайне важно развивать собственную продукцию природного газа и импортировать его с Запада, включая американский сжиженный газ — через Польшу.

По поводу санкций, то не совсем понятно, на каком правовом основании они могут быть введены. Впрочем, вероятно, что Конгресс таки наложит санкции против Газпрома. Вопрос в том, подпадут ли под них немецкие и европейские компании, а также их руководители. Последний шаг еще больше ухудшит и без того сложные отношения между США и Германией.

Дэниел Фрид, американский дипломат, экс-координатор по вопросам санкций Государственного департамента США

- После решения Дании позволить Северному потоку-2 проходить через свои воды возникнет понятный соблазн наложить санкции, чтобы заблокировать воплощение этой плохой идеи. Но санкции против западных компаний порождают раскол: необходимо помнить, кто действительно является противником. Существуют как минимум две альтернативы: сейчас ЕС может подтолкнуть к применению своей собственной энергетической политики — особенно в том, что касается прозрачности и демонополизации — относительно Северного потока-2. Это бы ослабило возможности Кремля и Газпрома использовать энергию как геополитический рычаг. Во-вторых, США могли бы подготовить пакет санкций в случае непредвиденных ситуаций против российских целей, которые будут наложены, если Россия будет использовать газопроводы для влияния или политического давления, включая произвольное сокращение поставок газа в любую европейскую страну. Кроме того, США и Европа должны остановить битву вокруг Северного потока-2 и начать работать над смягчением угроз энергетического влияния России на Европу, в том числе увеличивая мощности сжиженного газа и других газопроводов.

Ольга Хакова, заместитель директора по вопросам европейской энергетической безопасности Центра глобальной энергетики аналитического центра Atlantic Council

- Это критичный момент для Европейской комиссии, чтобы нарастить свои правомерные силы и, чтобы Северный поток-2 полностью придерживался положений измененной газовой директивы, что распространила правила ЕС на морские газопроводы третьих сторон, которые проходят через территорию стран-членов. Европейский закон (третий энергетический пакет) предусматривает анбандлинг газопровода и принадлежности газа, доступ третьей стороны к газопроводу, а также прозрачные, недискриминационные ценовые тарифы. Если Комиссия полностью реализует эти правила, Газпрому придется внести существенные изменения, чтобы придерживаться этих поправок, что в дальнейшем приведет к задержкам проекта. Оперирование по прозрачным и конкурентным рыночным правилам ЕС ослабит способность Газпрома использовать энергию как геополитический рычаг.