Лукашенко проиграл войну в интернете 3 5.11.2019, 10:19

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Власть не умеет пользоваться современными технологиями.

В программе «Беседа» на телеканале «Белсат» медиаэксперт Франтишек Вячорка объясняет, каким образом пророссийские тролли колеблют общественное мнение в Беларуси, что сегодня можно противопоставить кремлевским интернет-троллям и почему белорусские власти пропустили начало войны.

«Троллям здесь не место», — примерно так можно интерпретировать задержание в Минске российской гражданки Анны Богачевой. Ее обвиняют в попытке вмешаться в выборы в Соединенных Штатах при помощи интернет-троллинга. Действительно ли власти Беларуси хотят выступить против Кремля, задержав провластную российскую трольчиху?

Медиаэксперт Франтишек Вячорка считает, что не стоит надеяться на то, что белорусские власти вышли на открытую конфронтацию с российскими. Прежде всего потому, что войну в интернете Лукашенко проиграл.

«Белорусские тролли есть, но эффект от их работы не такой сильный. В принципе, Лукашенко и его помощники начали заниматься интернетом слишком поздно, когда для них там не было уже пространства», — высказался гость программы.