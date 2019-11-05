Лукашенко проиграл войну в интернете

Лукашенко проиграл войну в интернете3
- 5.11.2019, 10:19
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Власть не умеет пользоваться современными технологиями.
В программе «Беседа» на телеканале «Белсат» медиаэксперт Франтишек Вячорка объясняет, каким образом пророссийские тролли колеблют общественное мнение в Беларуси, что сегодня можно противопоставить кремлевским интернет-троллям и почему белорусские власти пропустили начало войны.
«Троллям здесь не место», — примерно так можно интерпретировать задержание в Минске российской гражданки Анны Богачевой. Ее обвиняют в попытке вмешаться в выборы в Соединенных Штатах при помощи интернет-троллинга. Действительно ли власти Беларуси хотят выступить против Кремля, задержав провластную российскую трольчиху?
Медиаэксперт Франтишек Вячорка считает, что не стоит надеяться на то, что белорусские власти вышли на открытую конфронтацию с российскими. Прежде всего потому, что войну в интернете Лукашенко проиграл.
«Белорусские тролли есть, но эффект от их работы не такой сильный. В принципе, Лукашенко и его помощники начали заниматься интернетом слишком поздно, когда для них там не было уже пространства», — высказался гость программы.