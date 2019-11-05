Готова ли Саудовская Аравия пошатнуть ситуацию на мировом рынке нефти? 5.11.2019, 11:41

1,715

Наблюдаем!

Предпринимаемые Саудовской Аравией попытки повысить цену на нефть путем заморозки и сокращения добычи в рамках картеля ОПЕК, как показало время, потерпели крах. Наступив на те же самые грабли, на которые королевство наступило в 80-е года прошлого века, когда Саудовская Аравия изо всех сил старалась удерживать цены на нефть в рамках $30, начался процесс принятия того, что ничего со сланцевой революцией США не поделать, пишет sprotyv.info.

Но, не поздно ли наступило это принятие? Похоже, что поздно…

Так, Саудовская Аравия начала процесс сокращения расходов государственного бюджета, который на 90% обеспечивается доходами с экспорта нефти и был составлен с учетом цена $80 за баррель. Между тем, оптимистические ожидания не оправдались фактически на 20% в среднегодовом выражении.

По сути, саудиты не только потеряли на падающей в цене нефти около 2% роста экономики, заполучили дефицит бюджета на, без малого, 5% от ВВП, но и уступили ряд позиций американской сланцевой экспансии на рынке. К слову сказать, из кризиса 80-х саудиты вышли после прихода на пост министра нефти Хишама Назера, который запустил процесс наращивания, а не сдерживания, добычи, обвалив цены на нефть до $10 за баррель, но расширив клиентскую базу на десятилетия вперед.

Что же, осознание того, что нефти по $80 Эр-Рияду не видать – пришло, что дальше? А дальше, наиболее оптимальный вариант, создание всех условий для отвоевания рынка, а именно – рост добычи и демпинг в виде скидок. Но готова ли Саудовская Аравия к такому шагу, вопрос весьма актуальный, ведь такая политика пошатнет ситуацию на рынке и ударит по наиболее крупным, но и одновременно наиболее слабым игрокам. Таким как Россия. А в этом случае Россия может мотивировать своего союзника в регионе, Иран, к более активной фазе противостояния в Персидском заливе.

Наблюдаем!