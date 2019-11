Забывчивость помогла британке удвоить выигрыш в лотерею 5.11.2019, 13:01

Пенсионерка вписала в два билета одни и те же числа.

Жительница Великобритании Гейл Сей (Gayle Say) купила три лотерейных билета и по рассеянности вписала в два из них одни и те же числа. Об этом сообщает Daily Star (перевод — lenta.ru).

56-летняя Сей хотела поменять один из билетов у хозяина магазина, но передумала, поскольку не особо верила в удачу. Женщина проверила результаты розыгрыша при помощи телефона и поняла, что ошибка удвоила выигрыш. Она побежала домой, чтобы рассказать о произошедшем мужу — 65-летнему Филипу (Philip), до пенсии работавшему строителем.

В строчках, которые она по ошибке вписала два раза, совпали номера 4, 7, 20, 23, 27 и 8. Это означало, что она дважды выиграла максимальный приз в 500 тысяч фунтов стерлингов. В другой строчке совпадали еще три номера, и Сей достался дополнительный приз в 20 фунтов.

Помимо этого, Сей выиграла пять тысяч фунтов стерлингов за совпадение пяти номеров и десять фунтов за то, что угадала три номера на другой строке.

Сей рассказала, что когда они с Филипом убедились в победе, их трясло, а у нее подкашивались ноги. Она принялась танцевать в гостиной и петь песню Фрэнка Синатры Who wants to be a millionaire («Кто хочет стать миллионером»).

После выигрыша победительница бросила работу уборщицей. Пара, у которой есть четверо взрослых детей и семь внуков, планирует помочь семье с жилплощадью. Женщина также призналась, что хочет купить новую кухню.

Супруги приобретали три лотерейных билета каждую неделю и вписывали в них номера домов, даты юбилеев и дней рождения членов семьи.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions 170 миллионов фунтов стерлингов. Выигрышными цифрами оказались 7, 10, 15, 44 и 49, а двумя дополнительными — 3 и 12.