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В Беларуси картофеля накопали больше, чем в прошлом году

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  • 5.11.2019, 18:25
В Беларуси картофеля накопали больше, чем в прошлом году

Его уборка завершилась.

В сельскохозяйственных организациях страны накопали 855 тыс. тонн картофеля. Это больше на 90 тыс. тонн, чем в прошлом году. Средняя урожайность по Беларуси составила 313 ц/га, и это выше уровня прошлого года на 46 ц/га, пишет tut.by.

Напомним, что белорусы по потреблению картошки абсолютные мировые лидеры. В 2013 году мы съели 183 килограмма на человека в год. За нами шла Украина и 136 килограммов в год, Малави и 132 килограмма в год, Черногория и 119 килограммов в год, Латвия и 117 килограммов в год. Беларусь — первая страна в мире по производству картофеля на человека. У нас на каждого жителя приходится 680 килограммов.


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