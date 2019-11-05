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Появился клип на песню, с которой Беларусь представят на детском «Евровидении»

  • 5.11.2019, 22:14
Появился клип на песню, с которой Беларусь представят на детском «Евровидении»
Елизавета Мисникова

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Елизавета Мисникова презентовала клип на песню «Пепельный». Именно с этим хитом она в этом году представит Беларусь на детском «Евровидение-2019», передает tut.by.

Лиза учится в минской гимназии № 56, музыкой занимается пять лет — в музыкальной школе и вокальной студии Studioplay, в которой готовились к «Евровидению» бывшие участники конкурса Даниэль Ястремский, Хелена Мерааи, Руслан Асланов.


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