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Тысячи ученых со всего мира заявили о «чрезвычайной ситуации» на Земле

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  • 6.11.2019, 20:47
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Тысячи ученых со всего мира заявили о «чрезвычайной ситуации» на Земле

Выводы специалистов основаны на данных, полученных в ходе 40-летних наблюдений за климатом.

Британский научный журнал BioScience опубликовал обращение учёных и экологов к мировой общественности, которое подписали свыше 11 тысяч специалистов, передает svoboda.org.

Авторы обращения заявляют, что Земля находится в "чрезвычайной климатической ситуации" и что "климатический кризис наступил и усугубляется гораздо быстрее, чем ожидало большинство".

Нынешний кризис, считают ученые, угрожает без малого "судьбе планеты".

В обращении говорится, что если в самое ближайшее время не предпринять меры для сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа, то человечество ждут "неописуемые страдания". Отдельно подчёркивается, что выводы специалистов основаны на данных, полученных в ходе 40-летних наблюдений за климатом, уровнем потребления энергии, ростом народонаселения, темпами исчезновения лесов и видов животных, массой полярных льдов и пассажирских авиаперевозок, которые являются одним из факторов глобального потепления.

В качестве немедленных мер по улучшению ситуации учёные предлагают замену ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, введение высоких "углеродных налогов", сокращение выбросов нестойких загрязнителей, отказ от потребления животной пищи и вырубки лесов, а также пересмотр экономической политики ведущих стран мира в сторону отказа от стремления к росту ВВП.


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