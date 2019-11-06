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Названы самые востребованные профессии будущего

  • 6.11.2019, 22:01
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Названы самые востребованные профессии будущего

Спрос на эти профессии может появиться спрос в ближайшие десять лет.

Одними из самых перспективных профессий будущего будут позиции биоинженера, биофармаколога и работа в области биоинформатики. Специалисты составили рейтинг профессий будущего, на которые может появиться спрос в ближайшие десять лет. Об этом пишет lenta.ru.

Специалисты данных профессий занимаются изучением и изменением свойств живого организма, созданием новых биопрепаратов, а также анализом с помощью компьютерных программ данных в биологии и фармакологии.

Кроме того, в список самых востребованных профессий будущего вошли специалисты по робототехнике, кибербезопасности и альтернативной энергетике, нейропсихологи, программисты и инженеры (в том числе 3D-печати), а также архитекторы и дизайнеры виртуальной реальности.


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