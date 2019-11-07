Трамп – террористам: У вас нет никаких шансов против праведной мощи вооруженных сил США 1 7.11.2019, 8:02

Дональд Трамп

Фото: Reuters

Американский президент выступил с речью в штате Луизиана.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США выигрывают войну с радикальными исламскими террористами. Трамп сказал об этом, выступая в среду вечером с речью перед избирателями в городе Монро, штат Луизиана, сообщает «Голос Америки».

Главная цель визита Трампа – поддержка Эдди Риспоне, который баллотируется на пост губернатора Луизианы от Республиканской партии. Риспоне, по словам Трампа, «будет прекрасным губернатором Луизианы».

«Под руководством Республиканской партии экономика страны процветает, уровень заработной платы повышается, уверенность в завтрашнем дне - на высоком уровне, и Америка сейчас – мощнее, чем когда-либо», - сказал президент

Трамп также отметил роль Луизианы, «где живут одни из лучших в мире рабочих-энергетиков» в том, что США стали лидирующим мировым производителем нефти и природного газа.

Президент напомнил избирателям, что Америка успешно отстраивает заново свои вооруженные силы. «Знаете, где ракеты, реактивные самолеты, корабли, – где вся эта техника – выпущена? Все сделано в Америке. Ну разве это не прекрасно?» - сказал Трамп.

Дональд Трамп также заявил, что США выигрывают войну с международным терроризмом. «Вы видели на прошлой неделе: монстр Абу Бакр аль-Багдади – покойник», отметил президент. Это его замечание было встречено громом оваций.

«Наш сигнал этим кровожадным дикарям – абсолютно четкий: у вас нет никаких шансов против праведной мощи вооруженных сил США», - подчеркнул Дональд Трамп.