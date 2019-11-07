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Как Кипр отбирает у российских богачей «золотые паспорта»

  • 7.11.2019, 9:17
Как Кипр отбирает у российских богачей «золотые паспорта»

Под удар могли попасть олигархи Дерипаска и Лебедев.

Власти Кипра лишили 26 граждан так называемых "золотых паспортов" - гражданства, данного в обмен на инвестиции. Среди них девять россиян, пишет Forbes.

Имена потерявших гражданство не разглашаются. Министр иностранных дел Кипра Константинос Петридис подчеркнул, что они могут оспорить решение в суде.

Власти Кипра признали, что в прошлом не всегда верно оценивали риски, связанные с выдачей "золотых паспортов". Они настаивают, что система выдачи гражданства за инвестиции совершенствуется и уже работает заметно лучше благодаря скандалу со схемами "продажи гражданства", вызвавшей возмущение ЕС, пишет Financial Times.

Несколько дней назад выяснилось, что в 2015 году Кипр дал гражданство малайзийцу Джо Лоу - финансисту, находящемуся в розыске в США.

Имена лишенных кипрских паспортов россиян пока неизвестны. Forbes составил список российских миллиардеров, имеющих гражданство Кипра. В нем один фигурант американских санкционных списков Олег Дерипаска и экс-сенатор Леонид Лебедев, которому в России предъявлены обвинения в мошенничестве.

Cyprus Times отмечает, что решение принято в отношении 26 граждан, но касается заключения лишь девяти инвестиционных сделок. Это может значить, что речь идет о девяти инвесторах и 17 членах их семей, отмечает российский Forbes.


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