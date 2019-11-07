Белорусское продовольствие стало проигрывать импорту 8 7.11.2019, 11:18

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Власти серьезно напряглись.

В правительстве Беларуси обеспокоены растущим импортом продовольствия. Предыдущие попытки властей отрегулировать ввоз товаров из-за границы не увенчались успехом, пишут naviny.by.

Больная тема

Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт, рассказал на недавнем заседании Совета министров глава правительства Сергей Румас.

Например, импорт воды, включая минеральную и газированную, в стоимостном выражении увеличился на 6%, кондитерских изделий — на 15%, пива — на 19%, шоколадных изделий — на 30%, пшеничной муки — в 2 раза.

В связи с этим премьер-министр попросил руководство концерна «Белгоспищепром» разобраться в складывающейся ситуации.

А ситуация выглядит следующим образом: за последний год в белорусских магазинах стало продаваться больше импортных продовольственных товаров и меньше отечественных.

К примеру, рассказали в «Белгоспищепроме», за январь—сентябрь этого года на внутреннем рынке продано более 24 тысяч тонн шоколадных изделий, что на 10,1% больше, чем в прошлом году. При этом удельный вес отечественной продукции составил 56,4% и снизился на 7,5%.

Продажи пива в Беларуси за девять месяцев этого года составили 30,1 млн дал, что на 3% больше прошлогоднего показателя. При этом удельный вес отечественной продукции составил 79,9% и снизился на 2,2%.

Как объяснили в концерне, крупные белорусские сети предпочитают закупать импортные товары, потому что они стоят дешевле.

Так, если за восемь месяцев прошлого года средняя входная стоимость килограмма кондитерских изделий из России составляла 2,88 доллара, то в этом году она снизилась до 2,27 доллара.

«Да, импорт прёт. Сети смотрят, где выгоднее. Им главное заработать. Это бизнес», — отметил в комментарии для Naviny.by первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Игорь Шустов.

При этом, по его словам, зачастую на полки белорусских магазинов попадает продукция более низкого качества. Те же российские производители кондитерских изделий используют при производстве пальмовое масло и другие заменители, за счет чего происходит удешевление продукции.

В Беларуси же не намерены сокращать издержки в ущерб качеству продукции, отметил первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

«Мы не пойдем на обман покупателя. Если это шоколад, то это должен быть шоколад. Мы не будем заменять натуральное какао-масло на пальмовое. Да, это дороже, но это будет и вкусно, и безопасно».

При этом, по словам Шустова, ведомство постоянно проводит мониторинги и анализ продукции и снимает не соответствующие регламентам товары с продажи, но они снова появляются в магазинах. Ввести же ограничения на ввоз определенных товаров в «Белгоспищепроме» считают невозможной мерой, поскольку «у нас открытый рынок и либерализация».

В целом, сказали в концерне, у них «вообще нет никаких полномочий в данной сфере». Лишь однажды «Белгоспищепрому» удалось пробить запрет на выплату бонусов и других маркетинговых платежей при поставках алкогольной продукции в торговые сети. Да и то через главу государства.

«Вопрос импорта — эта наша головная боль. Можно ее приглушить, можно приостановить, но “вылечить” это невозможно. Даже в таких чувствительных областях как алкоголь и табак», — подчеркнул Игорь Шустов.

Красная черта

Власти неоднократно объявляли войну импорту, но ни одна попытка успехом не увенчалась.

В свое время первый вице-премьер, а ныне посол Беларуси в России Владимир Семашко даже предлагал ввести в Беларуси институт специмпортера, но это предложение посчитали нецелесообразным.

«Благосостояние страны коренным образом зависит от торгового баланса. Если он отрицательный, и мы не используем то, что сами производим, а закупаем из-за границы, то вся страна понемногу теряет. Кто бы что не говорил, но импортозамещением в тех либо иных формах занимаются все. Например, сейчас этим занимаются США по отношению к Китаю и Европе. Каждый защищает свой рынок», — сказал в комментарии для Naviny.by сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства, член общественно-консультативного совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Виктор Маргелов.

По его словам, в стране должно продаваться не менее 80% отечественных продуктов питания. Такая доля, продолжил эксперт, считается приемлемым уровнем продовольственной безопасности, в Беларуси же этот уровень давно опустился ниже красной черты.

«Мы уже эту линию перешли. Этот вопрос можно и крайне нужно решать», — отметил сопредседатель РКП.

По его мнению, решение напрямую связано с состоянием конкурентной среды в сфере розничной и оптовой торговли продуктами питания. В Беларуси, продолжил эксперт, созданы условия для стремительной монополизации торговли. Крупные сети строят большие магазины, что способствует повышению импортоемкости.

МАРТ хочет поменять правила игры для торговых сетей. Для всех или только одной?

«Когда мы строим гипермаркеты по 100 тысяч квадратных метров, то мы сознательно создаем условия для импорта, потому что в гипермаркете надо продавать 100 тысяч наименований продукции, а мы имеем свое производство на 5-10 тысяч наименований. Все это можно отрегулировать. В Финляндии, например, размер магазина ограничен двумя тысячами квадратных метров», — сказал Виктор Маргелов.

Помимо регулирования инфраструктуры, он считает необходимым также создать равные условия для хозяйствования. Сейчас, по его словам, сети торгуют тем, что можно дешево купить и дорого продать, забывая об общей пользе и преследуя шкурные цели.

«В России крупные сетевые структуры договорились с производителями отпускать продукцию по единым ценам, а в Беларуси вообще нет ограничений по демпингу. Сегодня в рознице можно торговать по ценам ниже заводских, и это не является нарушением законодательства. Нужно выровнять условия хозяйствования», — подчеркнул сопредседатель РКП.

Вместе с тем он сомневается, что власти серьезно намерены решать эти проблемы.

«Белгоспищепром» — это коллективный субъект хозяйствования. Он ничего на этом рынке изменить не может. Он — не регулятор в отличие от МАРТ. В связи с тем, что поручение дали не тому органу, возникает вопрос, собираются ли власти заниматься этим серьезно. Лично я не вижу такого желания», — сказал Виктор Маргелов.