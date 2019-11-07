Иран возбновил обогащение урана 1 7.11.2019, 11:43

Евросоюз отреагировал на выход Тегерана из ядерной сделки.

Иран официально возобновил обогащение урана на ядерном объекте Фордо. Об этом в четверг, 7 ноября, заявило Иранское агентство по атомной энергии. Возобновление обогащения урана в Фордо в 180 километрах к югу от Тегерана представляет собой еще один шаг на пути выхода страны из международного ядерного соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД). Евросоюз и Россия с обеспокоенностью отреагировали на этот шаг Тегерана, сообщает dw.com.

После подписания СВПД в 2015 году обогащение урана на подземном заводе Фордо было заморожено. Количество центрифуг на объектах Фордо и Натанс было сокращено более чем на две трети до 5060 в соответствии с условиями ядерной сделки. Кроме того, согласно договору, Иран не мог заниматься обогащением урана до 2025 года, а центр в Фордо должен быть превращен в ядерный, физический и технологический центр, центрифуги которого используются для получения стабильных изотопов для гражданских целей.

США вышли из СВПД в 2018 году и с тех пор неоднократно расширяли санкции против Ирана. В ответ Тегеран постепенно сокращает свои обязательства по соглашению. Его остальные участники - Франция, Великобритания, РФ, Китай и Германия - заинтересованы в сохранении сделки. Как заявил Хасан Роухани, действия Ирана не носят необратимый характер. Тегеран продолжит переговоры с участниками СВПД в ближайшие два месяца и готов вернуться к выполнению ядерного соглашения полном объеме только после снятия всех наложенных на него санкций.