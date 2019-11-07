Американский истребитель F-16 сбросил бомбу на японскую территорию

Американский истребитель F-16 сбросил бомбу на японскую территорию1
- 7.11.2019, 13:58
- 3,500
Инцидент произошел на острове Хонсю.
6 ноября американский истребитель F-16 Fighting Falcon случайно сбросил бомбу на территории Японии. Об этом сообщается в Twitter вооруженных сил США в Японии (USFJ), передает gordonua.com.
"Во время учений F-16 в Мисаве выпустил устройство в пяти километрах от полигона Драугона поздно вечером в среду. Причина инцидента все еще расследуется, и USFJ уведомил правительство Японии этим утром в соответствии со всеми соглашениями", – сказано в твите.
ВС США отметили, что данных о повреждениях или пострадавших нет.
Учения приостановили.
2/2 There have been no reports of injury or damage. USFJ takes safety seriously and Misawa has suspended inert drops until further notice.— U.S. Forces Japan (@USForcesJapan) November 7, 2019
This incident highlights the importance of realistic training to ensure safety of operations.
Издание NHK отмечает, что полигон, рядом с которым произошел инцидент, находится на острове Хонсю и используется совместно американскими и японскими военными для учений по стрельбе с воздуха и бомбардировке.
F-16 – многоцелевой истребитель четвертого поколения.