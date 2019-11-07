Американский истребитель F-16 сбросил бомбу на японскую территорию 1 7.11.2019, 13:58

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F-16 - многоцелевой истребитель

Фото: U.S. Forces Japan / Twitter

Инцидент произошел на острове Хонсю.

6 ноября американский истребитель F-16 Fighting Falcon случайно сбросил бомбу на территории Японии. Об этом сообщается в Twitter вооруженных сил США в Японии (USFJ), передает gordonua.com.

"Во время учений F-16 в Мисаве выпустил устройство в пяти километрах от полигона Драугона поздно вечером в среду. Причина инцидента все еще расследуется, и USFJ уведомил правительство Японии этим утром в соответствии со всеми соглашениями", – сказано в твите.

ВС США отметили, что данных о повреждениях или пострадавших нет.

Учения приостановили.

2/2 There have been no reports of injury or damage. USFJ takes safety seriously and Misawa has suspended inert drops until further notice.



This incident highlights the importance of realistic training to ensure safety of operations. — U.S. Forces Japan (@USForcesJapan) November 7, 2019

Издание NHK отмечает, что полигон, рядом с которым произошел инцидент, находится на острове Хонсю и используется совместно американскими и японскими военными для учений по стрельбе с воздуха и бомбардировке.

F-16 – многоцелевой истребитель четвертого поколения.