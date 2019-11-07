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Американский истребитель F-16 сбросил бомбу на японскую территорию

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  • 7.11.2019, 13:58
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Американский истребитель F-16 сбросил бомбу на японскую территорию
F-16 - многоцелевой истребитель
Фото: U.S. Forces Japan / Twitter

Инцидент произошел на острове Хонсю.

6 ноября американский истребитель F-16 Fighting Falcon случайно сбросил бомбу на территории Японии. Об этом сообщается в Twitter вооруженных сил США в Японии (USFJ), передает gordonua.com.

"Во время учений F-16 в Мисаве выпустил устройство в пяти километрах от полигона Драугона поздно вечером в среду. Причина инцидента все еще расследуется, и USFJ уведомил правительство Японии этим утром в соответствии со всеми соглашениями", – сказано в твите.

ВС США отметили, что данных о повреждениях или пострадавших нет.

Учения приостановили.

Издание NHK отмечает, что полигон, рядом с которым произошел инцидент, находится на острове Хонсю и используется совместно американскими и японскими военными для учений по стрельбе с воздуха и бомбардировке.

F-16 – многоцелевой истребитель четвертого поколения.


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