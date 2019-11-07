Может, уже хватит сладких звуков дудочек? Александр Обухович

7.11.2019, 15:24

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Александр Обухович

Пора начинать думать, как страна жить будет.

Прошел очередной «Кастрычнiцкi эканамiчны форум» — «КЭФ-2019». Традиционно на нем представители нашего правительства достаточно высокого уровня, крупнейших международных организаций, ЕС, международные эксперты высказывают свои оценки экономической ситуации в Беларуси, тенденций ее развития, проблем и путей их решения.

Не стал исключением и форум этого года. Причем главными сенсациями форума стали, с моей точки зрения, выступления первого заместителя премьер—министра РБ Александра Турчина и поверенной в делах США в Беларуси Дженнифер Мур.

И хотя к нахрапистому стилю американцев мир уже давно привык, несколько странно было услышать от дипломата про тесную увязку помощи Беларуси в модернизации ее экономики с ее отказом от тесной интеграции с Россией. От проблем со вступлением в ВТО до кредитования и инвестиций американских корпораций. Ничего особо конкретного, но что проблемы будут — обещала точно. Не ново, конечно, но так, напрямую, слышать еще не приходилось. Тем более интересно это выглядело на фоне максимально корректных (и пустых) выступлений представителей ЕС.

Собственно, эту политику США проводит уже давно. Те санкции, которые Штаты применяют против России, по умолчанию распространяются и на Беларусь. Особенно в части поставок оборудования и технологий.

Можно понять это так, что при реализации российского варианта «cоюзного договора» Запад предпочтет работать с Беларусью через Россию. И в части кредитов, и в части допуска товаров на рынки. Проблема вступления в ВТО станет для нас неактуальной, и при общей с Россией таможне все санкционные войны (а они будут) станут идти через нас. Да и с Китаем дополнительные проблемы обязательно возникнут. Вот так Мур ненароком обрисовала положение Беларуси «между молотом и наковальней». Причем даже «печенек» не пообещала.

И без того тяжелое положение в экономике, связанное и с банкротством «белорусской модели», и с системным нажимом России, такая позиция Запада только усугубляет. В этом свете особый интерес представляла позиция нашего правительства, его видение направлений выхода из тупика. И выступление Турчина в этом плане оказалось сенсационным.

Отрадно, что правительство осознало: своими действиями может как ускорять развитие экономики, так и замедлять. Правда, как ускорять в условиях дефицита денег в ближайшие годы, так и осталось тайной.

Понятно, что правительство ожидает падения роли нефти и газа (точнее, роста цен на них) в ближайшие годы. Российская нефтегазовая подпитка будет снижаться в любом варианте. Чем в экспорте замещать их будем? И как платить?

По мнению Турчина, место реального производства, как промышленности, так и сельского хозяйства, займет рост сферы услуг. А поскольку большого роста в транспорте, торговле ожидать не приходится, на взрывной рост финансовых услуг рассчитывать при слабости наших банков не приходится, надежды правительства связаны сегодня исключительно с IT-индустрией. ПВТ должен спасти страну.

Мало того, запланирован форум, даже международный, «IT-страна». Республиканская конфедерация предпринимательства вместе с некими провокаторами из ПВТ насчитали в планах к 2035г. выйти на:

ВВП — $200 млрд (сегодня около $60 млрд); бюджет — $80 млрд (около $15 млрд.); среднюю зарплату — $2000 (около $500).

Отметим, что BEROC в условиях системных рисков считает возможными темпы роста ВВП 1-2% в год. Минэкономики, собираясь выйти на $100-120 млрд ВВП к 2035г., увидело необходимость инвестировать в год $10-12 млрд, источников которых внутри страны нет.

В голове не укладывается, что люди, занимающие серьезные посты, готовы поддержать эту чушь. Да еще и на нее рассчитывать.

Ну а чтобы «кинуть кость» МВФ, правительство (на всякий случай) пообещало провести анализ работы 100 госпредприятий и закрыть те из них, которые признают бесперспективными. Что является форменным издевательством: МВФ просило провести реструктуризацию госпредприятий при участии независимых экспертов. Кто в правительстве будет анализировать? И по каким критериям будут признавать бесперспективными?

Почти наверняка в серьезном анализе почти любого госпредприятия станут вопросы вывода (куда?) излишней численности персонала и основных фондов, вывода на аутсорсинг всех неэффективных технологических звеньев, оптимизация системы учета и отчетности, ограничивающая возможности мелких хищений, оптимизация мощностей под имеющиеся и перспективные рынки сбыта. А оно правительству надо? А как кормиться будут те, кого «надо» кормить?

То, что сказочки о социальном государстве всебелорусских собраний пытаются заменить сказочками об IT-стране, ничего не меняет. Китайский кредит и выпуск гособлигаций может помочь сохранить социально-политическую стабильность до «выборов». А потом? Повторение 2010-11гг.? Фанфары перед выборами и обвал после них?

В советские годы был поэт-диссидент Мирзоян. У него была песенка с рефреном: «Нас ведет крысолов, посмотри!» Может, уже хватит сладких звуков дудочек? Пора начинать думать, как страна жить будет.

Александр Обухович, «БелГазета»