Украинец Вернидуб возглавил солигорский «Шахтер» 1 7.11.2019, 20:08

Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб был два раза признан тренером года в Украине.

7 ноября на УТБ "Жемчужина" в качестве главного тренера футболистам солигорского "Шахтера" представлен Юрий Вернидуб.

В связи с процедурой получения разрешения на работу в Беларуси Вернидуб не может быть заявлен на матч ближайшего тура высшей лиги. Исполнять обязанности главного тренера в матче со "Славией" будет Сергей Никифоренко, — передает сайт "желто-черных".

Юрий Вернидуб родился 22 января 1966 в Житомире (Украина).

Дебютировал в профессиональном футболе во второй лиге СССР — в житомирском "Спартаке" в 1983 году. Играл за такие команды, как "Колос" (Никополь, СССР, Д2), "Прикарпатье" (СССР, Д3), "Металлург" (Запорожье, СССР, Д2 и Д1 / Украина, Д1), "Кеминцер" (Германия, Д2), "Торпедо" (Запорожье, Украина, Д1). Завершил игровую карьеру в "Зените" (Россия, Д1), с которым выиграл Кубок России-1998/99.

В 2001 году Вернидуб начал тренерский путь в штабе Мирона Маркевича в запорожском "Металлурге". Самостоятельно стал работать в "Заре" в 2011-м. В должности главного тренера луганской команды специалист выходил в финал Кубка Украины (2015/16), становился бронзовым призером украинской премьер-лиги (2016/17), дважды участвовал в групповом этапе Лиги Европы УЕФА (2016/17, 2017/18).

Юрий Вернидуб был два раза признан тренером года в Украине (2016, 2018).