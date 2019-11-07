Трамп: Вместе мы можем построить будущее, свободное от пороков коммунизма 2 7.11.2019, 21:53

Дональд Трамп

Президент США выступил с заявлением по случаю Национального дня памяти жертв коммунизма.

Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление по случаю Национального дня памяти жертв коммунизма, передает «Голос Америки».

«Мы вспоминаем более чем 100 миллионов человек, которые ушли из жизни в результате коммунистических репрессий. Сегодня мы вновь подтверждаем свое твердое намерение помочь обеспечить всем людям будущее мира и процветания, основанное на ключевых принципах демократии: свободе, справедливости и глубоком уважении ценности каждой человеческой жизни», – заявил президент CША.

Президент напомнил, что в этом году Национальный день памяти жертв коммунизма совпал с 30-й годовщиной падения Берлинской стены. «9 ноября 1989 года решительные мужчины и женщины воплотили в жизнь слова президента Рональда Рейгана, обрушив этот символ тоталитаризма и показав всему миру, что демократия и правопорядок всегда будут торжествовать над гнетом и тиранией, – говорится в заявлении. – Вспоминая эту историческую веху в сфере прав человека, мы полные решимости продолжать сотрудничество с нашими союзниками и партнерами, чтобы пламя свободы и дальше горело маяком надежды и возможности по всему миру».

«Чтя память жертв коммунизма по всему миру, мы должны также стремиться всегда отстаивать драгоценные свободы, которые способствуют миру и беспрецедентному процветанию. Вместе мы можем построить будущее, свободное от пороков коммунизма», – резюмировал президент США.