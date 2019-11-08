В Витебске потребовали закрыть брестский завод АКБ 8.11.2019, 13:00

Агитационный пикет провел оппозиционный кандидат в депутаты Алексей Гаврутиков.

7-го ноября возле пирамиды «Марко-сити» в Витебске агитационный пикет провел кандидат в депутаты по Витебскому-Чкаловского избирательному округу №18 член Партии БНФ и Движения «За Свободу» Алексей Гаврутиков. Во время пикета Гаврутиков выразил солидарность с брестскими избирателями в их борьбе против строительства опасного для города аккумуляторного завода, пишет «Вiцебская Вясна».

«Долой произвол чиновников и облизбирком в Бресте! Запретить постройку аккумуляторного завода! Остановить строительство Островецкой АЭС», - призывал прохожих Алексей Гаврутиков.

Пикет прошел спокойно, за ним наблюдали представители ОБСЕ из Чехии и России.

Вечером Алексей Гаврутиков вместе с доверенными лицами провел встречу с избирателями в актовом зале средней школы №46, которая находится в микрорайоне Билево. На встрече присутствовали местные учителя и несколько горожан.

Учителей наиболее интересовал вопрос качественной и доступной медицины, которое они поднимали несколько раз. Сославшись на декларированный в программе кандидата «переход к страховой медицине», попросили объяснить, как в этом случае будут обслуживаться малообеспеченные состояния населения. Алексей Гаврутиков объяснил, что переход к страховой медицине будет постепенным, а для пенсионеров и малообеспеченных сохранится государственная медицина.

Как считает сам кандидат в депутаты, разговор получился конструктивным.