Джек Ма рассказал о преимуществах цифрового правительства 1 8.11.2019, 14:58

Джек Ма

Это лучший шанс победить коррупцию.

Электронное правительство сможет победить коррупцию и привести страну к процветанию. Об этом сказал основатель Alibaba Джек Ма во время выступления на Киевском экономическом форуме, сообщает nv.ua.

«Электронное правительство будет очень прозрачным, электронное правительство победит коррупцию, электронное правительство сделает все намного более эффективным», — уверен Ма.

По мнению основателя Alibaba, главными факторами, необходимыми для процветания страны, являются: электронное правительство, предприниматели, образование и развитая инфраструктура.

Китайский бизнесмен отметил, что был рад увидеть на КМЭФ такое количество людей из правительства.

Также Джек Ма посоветовал Украине стимулировать развитие частного бизнеса.