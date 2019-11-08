Золото «Лістапада» досталось украинскому режиссеру

Золото «Лістапада» досталось украинскому режиссеру1
- 8.11.2019, 22:01
В Минске завершился 26-й Международный кинофестиваль «Лістапад».
Главный приз фестиваля, гран-при «Золото Лiстапада» получил украинский режиссер Валентин Васянович за фильм «Атлантида».
Награду за лучшую режиссуру получил Ян Комаса за фильм «Тело божие» (Польша, Франция), за лучший сценарий — Дмитрий Мамулия и Арчил Кикодзе, фильм «Преступный человек» (Грузия, Россия).
В номинации «лучшая операторская работа имени Ю.А. Марухина» победил
Ким Хён Сок, фильм «Прощай, сын мой» (Китай).
Лучшая женская роль: Саломе Демурия, фильм «Вдох-выдох» (Грузия, Россия, Швеция).
Лучшая мужская роль: Леван Гелбахиани, фильм «А потом мы танцевали» (Швеция, Грузия, Франция).
Полный список победителей доступен по ссылке.