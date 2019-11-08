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Золото «Лістапада» досталось украинскому режиссеру

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  • 8.11.2019, 22:01
Золото «Лістапада» досталось украинскому режиссеру
Валентин Васянович

В Минске завершился 26-й Международный кинофестиваль «Лістапад».

Главный приз фестиваля, гран-при «Золото Лiстапада» получил украинский режиссер Валентин Васянович за фильм «Атлантида».

Награду за лучшую режиссуру получил Ян Комаса за фильм «Тело божие» (Польша, Франция), за лучший сценарий — Дмитрий Мамулия и Арчил Кикодзе, фильм «Преступный человек» (Грузия, Россия).

В номинации «лучшая операторская работа имени Ю.А. Марухина» победил

Ким Хён Сок, фильм «Прощай, сын мой» (Китай).

Лучшая женская роль: Саломе Демурия, фильм «Вдох-выдох» (Грузия, Россия, Швеция).

Лучшая мужская роль: Леван Гелбахиани, фильм «А потом мы танцевали» (Швеция, Грузия, Франция).

Полный список победителей доступен по ссылке.


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