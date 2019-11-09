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«Европейская Беларусь» опубликовала яркие фото со встречи на площади Свободы

  • 9.11.2019, 12:59
«Европейская Беларусь» опубликовала яркие фото со встречи на площади Свободы

Как это было.

Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.

Пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь» опубликовала яркие фото со встречи на площади Свободы.


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