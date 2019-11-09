«Европейская Беларусь» опубликовала яркие фото со встречи на площади Свободы 9.11.2019, 12:59

Как это было.

Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.

Пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь» опубликовала яркие фото со встречи на площади Свободы.