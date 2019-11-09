Российский флот продолжает получать боевые корабли с дефектами 6 9.11.2019, 13:42

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Одного «Адмирала Кузнецова» показалось мало?

Как известно, в прошлом месяце в России на воду был спущен корвет проекта 20380 «Алдар Цыденжапов». Данный корабль, третий в своей серии, стал настоящей усладой для российской пропаганды, практически по всем федеральным каналам продемонстрировавшей масштабы не имеющего аналогов в мире величия. В принципе, эйфория по «Алдару Цыденжапову» в российских СМИ продолжается до сих пор и оно понятно, явление это, спуск на воду, станет в скором времени в России крайне редким. Но, даже не об это речь, пишет sprotyv.info.

Дело в том, как я неоднократно отмечал, что любая новая боевая единица в составе российских вооруженных сил, вне зависимости от рода войск, так или иначе, но имеет определенный конструктивный или иной дефект, подвох или иной момент, дискредитирующий это гордое прозвание «не имеющий аналогов в мире». И корвет «Алдар Цыденжапов» не стал исключением из правил.

В то время, как российские СМИ продолжают распространять в информационном пространстве волны эйфории по кораблю, сам он может поступить на вооружение, мягко говоря, недоделанным.

Дело в том, что корабль, который в 2020 году должны передать флоту, до сих пор не получил полноценный гидроакустический комплекс “Заря-2”. А все потому, что комплекс, производимый на таганрогском заводе «Прибой» и поставляемый на «Амурский судостроительный завод» по частям, в своем составе имел иностранные компоненты, которые из-за санкций в Россию прекратили поступать.

В частности, речь идет о модулях цифровой обработки сигналов «DSP Block» производства американской компании Danville signal. В России этот блок попытались импортзаместить ЦОС «Крот». Но вот в том-то и дело, что даже ЦОС «Крот», создаваемый как импортзамещение «DSP Block», использует процессоры ADSP-21489 от компании Analog devices!

И теперь получается порочный замкнутый круг, в который попал корвет “Алдар Цыденжапов», явно не получающий свою долгожданную, полноценную гидроакустику в срок. Но, разве это впервые?

Напомню, что не так давно российский флот принял в строй фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», строившийся 12 лет и пополнивший состав ВМФ РФ с нефункционирующим ЗРК «Полимент редут». Уже будучи в составе флота, он продолжал испытания и отладку ЗРК.

Такая ситуация ярко демонстрирует, что в России спешат сдавать боевые корабли, порою даже в недоделанном и дефективном состоянии. Это не только говорит о крайне низкой культуре производства и техническом потенциале страны, не способной своевременно и качественно импортзамещать иностранные компоненты, но и о чудовищной безответственности принимающих комиссий, закрывающих глаза на такие вопиющие недоработки.