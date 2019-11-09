Назван эффективный способ активизировать работу мозга 2 9.11.2019, 15:40

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Он подойдет для всех вне зависимости от возраста.

Эксперты рассказали, каким образом можно активизировать работу мозга. Соответствующий способ подойдет для всех вне зависимости от возраста, подчеркнула врач-невролог, пишет сайт orthodox.od.ua.

По утверждениям эксперта, чтобы укреплять память, достаточно регулярно решать как математические, так и логические задачи. Однако в случае с развитием эмоций необходим иной подход, поскольку нередко некоторые недуги имеют связь с психосоматикой. Никитина подчеркнула, что множество заболеваний обусловлены изменением способа мышления, поэтому в ряде случаев больному желательно уделять внимание работе с психикой, а не принимать лекарства.

К примеру, для победы над болью нужно научиться прежде всего расслаблять тело, а также различать подаваемые телом сигналы. Часто это применимо к онкобольным, отказывающимся “чувствовать” собственный организм.