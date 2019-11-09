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Назван эффективный способ активизировать работу мозга

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  • 9.11.2019, 15:40
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Назван эффективный способ активизировать работу мозга

Он подойдет для всех вне зависимости от возраста.

Эксперты рассказали, каким образом можно активизировать работу мозга. Соответствующий способ подойдет для всех вне зависимости от возраста, подчеркнула врач-невролог, пишет сайт orthodox.od.ua.

По утверждениям эксперта, чтобы укреплять память, достаточно регулярно решать как математические, так и логические задачи. Однако в случае с развитием эмоций необходим иной подход, поскольку нередко некоторые недуги имеют связь с психосоматикой. Никитина подчеркнула, что множество заболеваний обусловлены изменением способа мышления, поэтому в ряде случаев больному желательно уделять внимание работе с психикой, а не принимать лекарства.

К примеру, для победы над болью нужно научиться прежде всего расслаблять тело, а также различать подаваемые телом сигналы. Часто это применимо к онкобольным, отказывающимся “чувствовать” собственный организм.


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