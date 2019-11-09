Олег Сенцов – россиянам: Несите покрышки! 9.11.2019, 15:52

2,021

Фото: Олег Сенцов / Facebook

Украинский режиссер рассказал об участии в Форуме свободной России.

Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов в Литве встретился с представителями российской оппозиции. Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет gordonua.com.

"Вильнюс. Форум свободной России. Приехал познакомиться и пообщаться с российскими оппозиционерами, считающими Крым частью Украины, а Путина – врагом всех свободных людей. Встретил людей с нашими флагами", – написал Сенцов.

Он рассказал, что выступал на тему "Что делать в России?".

"Несите покрышки". – "А потом?" – "А потом поджигайте!" – сказал бывший политзаключенный россиянам.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.