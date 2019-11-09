закрыть
9 ноября 2019, суббота, 17:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

Олег Сенцов – россиянам: Несите покрышки!

  • 9.11.2019, 15:52
  • 2,021
Олег Сенцов – россиянам: Несите покрышки!
Фото: Олег Сенцов / Facebook

Украинский режиссер рассказал об участии в Форуме свободной России.

Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов в Литве встретился с представителями российской оппозиции. Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет gordonua.com.

"Вильнюс. Форум свободной России. Приехал познакомиться и пообщаться с российскими оппозиционерами, считающими Крым частью Украины, а Путина – врагом всех свободных людей. Встретил людей с нашими флагами", – написал Сенцов.

Он рассказал, что выступал на тему "Что делать в России?".

"Несите покрышки". – "А потом?" – "А потом поджигайте!" – сказал бывший политзаключенный россиянам.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.


популярное за неделю

Мнение

15 ноября на Октябрьской площади!
15 ноября на Октябрьской площади! Евгений Афнагель
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя NEXTA
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС Валерий Карбалевич
Решалы
Решалы Ирина Халип