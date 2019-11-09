Бывший мэр Нью-Йорка подал документы на праймериз президента 9.11.2019, 16:12

Миллиардер Майкл Блумберг был трижды избрал мэром крупнейшего города в США.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подал документы на регистрацию кандидатом на первичные выборы Демократической партии США в штате Алабама, передает «Радио Свобода». Миллиардер, трижды избиравшийся мэром крупнейшего города в стране, рассматривает возможность принять участие в выборах президента в 2020 году, но официально о своём решении ещё не заявлял.

77-летний Блумберг – основатель одноимённого информационного агентства и один из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается журналом Forbes в 52,5 миллиарда долларов. Он один из четырёх политиков за всю историю Нью-Йорка, 12 лет находившийся на своём посту. Дважды он избирался на эту должность как кандидат от республиканцев, а затем – как независимый кандидат.

В четверг газета The New York Times и журнал Politico сообщали, что миллиардер рассматривает возможность принять участие в президентских выборах в 2020 году. Ещё в марте он заявлял, что не будет этого делать. "Я верю, что могу выиграть выборы у Дональда Трампа, –писал он тогда в колонке своему агентству. – Но я трезво оцениваю все сложности выборов номинации от демократов, на этом поле слишком много людей".

В этом году на номинацию от Демократической партии претендует рекордное количество кандидатов. На праймериз в Алабаме зарегистрированы 17 человек, включая Блумберга. В опросах за номинацию лидируют три человека: бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Как отмечает New York Times, возможное вступление миллиардера в гонку может сказаться, в первую очередь, на рейтингах Байдена, который рассчитывают на умеренный электорат — в противовес левым Сандерсу и Уоррен. Недавно Блумберг обрушился с критикой на Уоррен, назвав популистским её план введения налога на имущество богатых людей для финансирования всеобщего страхования.

В 2016 году многие СМИ также сообщали о том, что Блумберг обдумывает возможность вступления в предвыборную кампанию. Politico отмечает, что Блумберг рассматривает возможность своего участия в президентских выборах уже 10 лет, но каждый раз в итоге отказывается от номинации.