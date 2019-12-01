У католиков 1 декабря начался Адвент 1.12.2019, 20:41

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Первое воскресенье Адвента также является началом нового церковного года.

У католиков 1 декабря начался Адвент (от лат. adventus — пришествие) — период, предшествующий празднику Рождества Христова. Первый день Адвента в римско-католической церкви определяется как четвертое воскресенье до Рождества, передает «Польское радио».

Одной из наиболее известных традиций, касающихся Адвента, является «венок Адвента» из еловых веток, в который вплетены четыре свечи. В первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе — две и так далее, то есть становится с каждой неделей все светлее. Такими венками украшаются как церкви, так и дома верующих.

Священник Кароль Годлевский из прихода Обретения и Воздвижения Святого Креста в Корыцине говорит, что подготовиться к Рождеству Христову во время Адвента несложно: «Нужно успокоиться, настроиться на Божьи волны, и в таком состоянии увидеть Бога. Таково предназначение Адвента».

Первое воскресенье Адвента также является началом нового церковного года.