Пять причин посетить Вильнюс в канун Рождества 5 1.12.2019, 21:40

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Отправившись в этот прекрасный город в канун Рождества, вы можете открыть для себя много нового и необычного.

Ex-press.by составил свой рейтинг ТОП-5 причин посетить привлекательный и загадочный Вильнюс. Отправившись в этот прекрасный город в канун Рождества, вы можете открыть для себя много нового и необычного.

Зимой заснеженные улицы Вильнюса выглядят сказочно и романтично. Увлекательные прогулки по средневековому Старому городу оставят у вас только самые теплые и яркие воспоминания, уютные кафе и бары согреют, а рождественская елка — покорит ваше сердце навсегда.

Увидеть главную елку Литвы, которая перенесет вас в сказку

Фото: vilnius-tourism.lt

В 2017 году рождественскую ель в Вильнюсе признали самой красивой в Европе. Каждый год праздничное дерево поражает своей оригинальностью и красотой. Традиционно литовскую красавицу устанавливают на Кафедральной площади. Притягивает своей сказочной атмосферой не только елка, но и праздничные украшения всего Старого города. Так как общая площадь составляет 2500 квадратных метров, то вы обязательно найдете идеальный фон для отличной фотографии. Окончательно окунуться в сказку поможет рождественский рынок, который расположился вокруг главной ели Литвы — это традиционный рождественский атрибут, где можно купить сувениры ручной работы, вкусные кондитерские изделия, кофе, чай и горячий шоколад.

Кстати, если вы приехали в Вильнюс на машине, можете воспользоваться удобными парковками, которые предлагает команда «Vilnius Relax» совместно с «UniPark» по наиболее доступным ценам с простой системой бронирования на русском языке. Цены от 1,5 евро.

Прогуляться пешком по Старому городу и ощутить дух Средневековья

Фото: vilnius-tourism.lt

Старые кварталы литовской столицы могут быть бесконечно красивыми и романтичными. Старый город — душа древнего Вильнюса. В этих местах чувствуется его уникальная магия и его душа. Пешеходная экскурсия начинается от Кафедральной площади и часовни, самого значимого места в Вильнюсе.

Ратуша за время своего существования успела побывать и театром, и музеем, и концертным залом. До XVIII в ней находились городской совет, суд, архив и тюрьма в подвальных помещениях. Слева от Кафедрального собора Святых Станислава и Владислава в небольшом парке находится Национальный музей Литвы. На горе за зданием музея можно увидеть Башню Гедимина, которая является частью Замка Гедимина. На гору можно подняться бесплатно пешком, для этого музей надо обойти справа. В Старом городе Вильнюса практически из любой точки слышен звон колоколен и видны верхушки костелов и церквей, построенных во всех возможных архитектурных стилях.

Исторический центр Вильнюса — это узкие улочки, черепичные крыши и дух Средневековья. В этих домах особая аура.

В 1994 году Старый город был внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, тут можно найти примеры практически всех известных стилей: готика, барокко, ренессанс, неоклассицизм.

Посетить богемный «Ужупис» — самый интересный и необычный район литовской столицы

Фото: vilnius-tourism.lt

Квазигосударство Ужупис («Заречье») расположено в самом центре Вильнюса. Этот богемный квартал находится на полуострове, отделенном от старого города рекой Вильняле. Здесь все по-настоящему: своя валюта, президент, министры, армия (12 человек), Конституция, послы и консулы, таможня, государственные праздники, и даже выборы. Здесь улицы полнятся множеством сюрреалистичных скульптур, а стены домов в некоторых местах буквально утопают в различных рисунках и разноцветных граффити.

На протяжении всей своей истории он был пристанищем ремесленников, военных, мелких клерков, а в целом обычной бедноты. Район получил развитие и шанс на восстановление только после объявления независимости Литвы. «Объявление независимости» в 1997-м году способствовало восстановлению района и постепенному росту его привлекательности. Символ Ужуписа — ангел с крыльями. Монумент установлен на центральной площади района, под ним колонка, из которой 364 дня в году льется вода, а 1 апреля, в день независимости Ужуписа, пиво.

Спуститься в таинственные подземелья Вильнюса

Фото: vilnius-tourism.lt

Под землёй история будто бы оживает в мрачных тенях мерцающего света. Такие места завораживают и заставляют нашу фантазию работать активнее. Практически все здания старого города обрели свой современный вид лишь к концу XIX века, а некоторые были восстановлены по старинным рисункам заново в конце XX века.

Если вы хотите увидеть древний Вильнюс, который за семь веков существования окончательно ушел под землю, то для этого нужно спуститься в многочисленные подземелья города. А они часто хранят много и тайн и секретов. Посетить подземелья достаточно легко: можно купить тур. Сопровождает группу опытный гид, кстати, при входе в эти подземные залы можно купить открытку с изображением самых интересных артефактов.

Расслабиться в вильнюсских пабах и попасть на дегустацию литовского пива

Фото: vilnius-tourism.lt

Вильнюс готов удивлять дальше. Уже довольно продолжительное время пальма первенства в пивоварении среди прибалтийских стран принадлежит именно Литве.