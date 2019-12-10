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В Якутии задержали сторонника шамана Габышева, отправившегося изгонять Путина

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  • 10.12.2019, 12:55
В Якутии задержали сторонника шамана Габышева, отправившегося изгонять Путина
Кадр из фильма Беаты Бубенец

Российские власти снова нервничают из-за похода на Москву.

В Якутии сотрудники ФСБ задержали Евгения Ростокина, члена отряда шамана Александра Габышева, возобновившего поход в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

По его словам, сотрудники ФСБ приехали к нему домой и сказали, что он задержан без какого-либо статуса. Ростокина увезли в отдел УФСБ для беседы. Пряшников добавил, что сторонник шамана не намерен отвечать на вопросы и воспользуется 51-й статьей Конституции.

Габышев возобновил поход из Якутии в Москву 8 декабря. Во время первой попытки, в сентябре, его задержали сотрудники ФСБ, шамана обвинили в призывах к применению насилия в отношении президента Владимира Путина (ст. 280 УК). Сторонники Габышева рассказывали, что силовики угрожают им экстремистскими делами. После возобновления похода в «Правозащите Открытки» говорили, что юристы ожидают «провокационные действия со стороны правоохранительных органов».

Как передает «Мбх медиа», накануне сестре Габышева Екатерине сотрудники ФСБ пытались вручить повестку на имя шамана о явке в следственную часть управления ведомства. Брать повестку она отказалась. Пряшников предположил, что следствие активизировалось в связи с возобновлением похода, и возможна попытка задержания Габышева.


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