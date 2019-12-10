США увеличили транш военной помощи Украине 2 10.12.2019, 13:03

Сумму согласовали в Конгрессе.

Согласованный конгрессменами США оборонный бюджет на 2020 финансовый год включает помощь Украине на сумму 300 млн долларов. Это следует из документа, опубликованного профильным комитетом Палаты представителей, передает korrespondent.net.

Средства будут выделены для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности.

Переговоры о бюджете длились несколько месяцев. Ожидается, что он будет принят до конца 2019 года.