Молодежь об акциях в Минске: Видеть это все вживую — намного круче, чем смотреть на стримах 1 10.12.2019, 13:58

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Фото: «Радыё Свабода»

Молодые белорусы рассказывают, почему вышли протестовать против «интеграции» 7 и 8 декабря.

В протестах, прошедших в Минске на выходных, принимали участие активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» из разных городов страны. Для некоторых из них это были первые уличные акции такого масштаба. Сайт Charter97.org попросил некоторых активных участников протестов рассказать о своих впечатлениях.

Дмитрий Козлов, Орша:

- Для меня важно было принять участи в акции по защите независимости, с одной стороны – как блогеру, с другой – как активисту и гражданину Беларуси.

Когда я участвовал в других подобных мероприятиях, я обратил внимание, что журналисты ведут себя абсолютно нейтрально, никак не ассоциируют себя с участниками акции. Как будто проблемы, которым посвящены протесты, их не касаются. Блогер же имеет возможность самим быть участником акции. Мы освещаем события, но при этом держим национальные флаги и скандируем актуальные лозунги. Таким образом, на акции я даю информацию людям и высказываю свою гражданскую позицию. Это сильно сближает с участниками акции.

Александр Смоленок, Барановичи:

- Я очень хотел поехать в Литву на похороны Кастуся Калиновского, но так получилось что не успел сделать визу вовремя. У нас это на раз-два не делается, поэтому смотрел стримы и как будто участвовал сам. Когда я услышал призыв выйти на протест против сдачи независимости, я понял, что обязан поехать. Наверное всё еще был под эффектом от Вильнюса, да и время пришло.

Хочу сказать спасибо всем, было здорово, атмосфера реально была товарищеская и чувствовался боевой дух. Видеть это все вживую — намного круче, чем смотреть на стримах.

Оксана, Молодечно:

- Многие ребята с нашего курса собирались пойти на акцию протеста против интеграции. Сначала сомневалась, но потом, когда на фото увидела весь центр Минска в бело-красно-белых флагах, слезы на глазах были. Твердо решила, что на следующий день буду обязательно. В воскресенье пошли компанией в шесть человек.

Почему нужно выходить? Терять уже нечего. Пока единственный вариант — после окончания учебы ехать из страны. Хотя бы в Украину, родственники давно зовут. Но потом ведь буду всю жизнь жалеть, что не пыталась что-то изменить здесь. Нельзя просто отсиживаться и делать вид, что всё нормально.

Петр, Минск:

- В сентябре побывал на пикете «Европейской Беларуси», был впечатлен напористостью и принципиальностью людей, очень понравилось, что не боятся высказывать своё мнение и стоят на позиции, что власть нужно менять. Значит, не все отмалчиваются, да и власти не могут ничего противопоставить открытости и правде.

Взял у парней визитку, оставил свой номер и вот так вот незаметно даже втянулся в «движуху». Пригласили на встречу свободных людей, смог прийти только 16 ноября, не пожалел ни на секунду. В тот день осознал для себя очень многое, но главное, что нас много, что молчание ни к чему хорошему не приведет. На акцию 7 декабря шел уже без приглашений. Рад, что стал причастным, такого чувства солидарности разных людей не ощущал никогда.