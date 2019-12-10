Москве и в спорте мерещится заговор 2 Тобиас Эльмайер, «Немецкая волна»

10.12.2019, 14:36

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WADA выбрало для России слишком мягкое наказание?

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на манипуляции с российскими допинг-пробами "самым решительным образом", заявил его глава Крейг Риди, объявляя о решении организации отстранить спортсменов из России на четыре года от крупных международных турниров. В течение этого периода россияне не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также их принимать.

На первый взгляд, такое решение выглядит действительно суровым. Взять, к примеру, разрушенные мечты российских спортсменов, которые годами изнуряли себя тренировками, надеясь в один прекрасный день оказаться на пьедестале с пятью олимпийскими кольцами. Или рядовых россиян, которые искренне радовались гостям со всего мира, съезжавшимся в их страну на крупные спортивные мероприятия - как в качестве участников, так и болельщиков.

Москве и в спорте мерещится заговор

Политики в Москве сразу же заговорили о международном заговоре против России, связанным с актуальной геополитической ситуацией. Некоторые даже говорят о "войне". Но все эти подозрения не должны волновать WADA. "России были предоставлены все возможности честно прояснить ситуацию, однако вместо этого в Москве решили продолжить врать и скрывать факты", - констатировал Риди, имея в виду сфальсифицированные данные, переданные агентству российской стороной с целью сокрытия роли государства в доказанных фактах систематического употребления допинга.

Даже новый глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус недавно признал, что не видит возможности опровергнуть аргументы WADA.

Если бы российские спортивные функционеры, которыми руководит Кремль, честно признались в том, что в преддверии Олимпийских игр в Сочи в 2014 году систематически манипулировали допинг-пробами, то все наверняка бы закончилось хорошо. Несколько слов осуждения, несколько решений о дисквалификации отдельных функционеров - и российских атлетов вновь бы приняли в международную спортивную семью с распростертыми объятиями.

Исключения смягчают наказание для России

В нынешней ситуации, однако, WADA было вынуждено отреагировать на произошедшее. Впрочем, агентство сделало это не совсем последовательно. Отдельные спортсмены, как и раньше, смогут участвовать в Олимпийских играх (под нейтральным флагом. - Ред.), если пройдут независимое тестирование и докажут, что не имеют отношения к государственной допинговой программе. С одной стороны, за них можно порадоваться, ведь честные атлеты не виноваты в постоянной лжи российских функционеров.

Однако в прошлом мы уже неоднократно становились свидетелями того, как во время выступления спортсменов под нейтральным флагом с трибун упрямо доносилась мелодия национального гимна. Хотя в медальном зачете вместо привычной строчки "RUS" стояло другое сокращение, все знали, что речь идет именно о российских спортсменах. И, разумеется, российские политики продолжали использовать успехи атлетов в своих собственных целях.

Почему санкции не коснутся Евро-2020?

Однако настоящей насмешкой стал тот факт, что Россию допустили к участию в чемпионате Европы по футболу 2020 года и даже позволили принимать его матчи. Кроме того, в 2021 году в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА. В WADA считают, что эти спортивные мероприятия имеют лишь "региональное" значение. Об автогонках "Формулы-1" или этапах разнообразных кубков мира - к примеру, в зимних видах спорта - даже не стоит говорить.

Если бы запрет был полным, то он стал бы для российских мошенников болезненным и поучительным. Ни тебе чемпионата Европы по футболу, ни участия в европейских кубках или их организации, ни кубков мира, ни исключений - вообще ничего. Это стало бы самым жестким решением, которое могло бы вынести агентство - и, пожалуй, единственным эффективным. Вместо этого мировая спортивная общественность продолжает деликатничать с Россией.

Тобиас Эльмайер, «Немецкая волна»