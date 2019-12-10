закрыть
10 декабря 2019, вторник, 18:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Трамп стал самым обсуждаемым политиком в Twitter за 2019 год

  • 10.12.2019, 17:48
Трамп стал самым обсуждаемым политиком в Twitter за 2019 год
Фото: knife.media

Президент США получил пальму первенства в этой социальной сети.

Самый популярный твит 2019-го года написал японский миллиардер и коллекционер искусства Юсаку Маэдзава, следует из итогов года, которые подвела администрация социальной сети Twitter, сообщает "Радио Свобода".

5 января Маэдзава объявил розыгрыш миллиона долларов. Для этого нужно было подписаться на миллиардера и разместить его твит на своей странице. Японец пообещал с помощью жребия выбрать сотню человек, выполнивших его условия, и вручить каждому из них по 10 тысяч долларов. На данный момент сообщение Маэдзавы ретвитнули почти 4 с половиной миллиона раз.

В список самых популярных постов с наибольшим количеством ретвитов попали также домашнее видео участника корейской поп-группы BTS, зашифрованное послание Леди Гаги, а также изображение обычного куриного яйца, которое предлагалось разместить всем пользователям твиттера на своих страницах, чтобы побить мировой рекорд по ретвитам.

Самым обсуждаемым фильмом в твиттере в 2019 году стал блокбастер "Мстители: Финал", самым обсуждаемым актером – Том Холланд, а политиком – президент США Дональд Трамп.


популярное за неделю

Мнение

Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников
Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец