Александр Обухович: Экономическая политика властей неадекватна 10.12.2019, 17:56

Александр Обухович

Выход есть, но не в рамках «белорусской модели».

За политизированным информационным шумом, вызванным системным нажимом России и тайной разработкой неких «дорожных карт» интеграции, скрываются принципиальной для Беларуси важности проблемы выбора выхода из системного экономического кризиса. Вызванного прежде всего банкротством «белорусской модели» и неадекватностью экономической политики нашей власти, пишет Александр Обухович для «БелГазеты».

Ну что нового в требованиях России? В ее желании урезать «нетрудовые доходы» Минска за счет спекуляций российской нефтью? Так ведь эти доходы шли не на модернизацию экономики, а на содержание самой нашей власти, чрезмерно раздутого госаппарата. В желании России сократить поток контрабанды? Неудивительно. В требовании - через ЕАБР - приступить, наконец, к реформам нашей стагнирующей экономики? Так ведь серьезный кризис в Беларуси России без надобности, у нее своих проблем хватает.

Другое дело, что российская нефтегазовая подпитка много лет и предназначалась на все эти нужды. А расходовалась на украшательства и содержание госаппарата. Когда-то это должно было прекратиться. И сегодня Россия пожелала контролировать расходы своей нефтегазовой подпитки. Как говорится, «кто девушку ужинает, тот ее и танцует». Здесь и стал вопрос о суверенитете.

И дело не в «правительстве и парламенте Союзного государства»: так называемый совет союзного государства, бюджет и общий парламент у нас были и раньше, и никто не чувствовал ущемления своего суверенитета. Вопрос в том, какие полномочия им передать. Ясности нет да и пока, видимо, и быть не может. Поскольку и Беларусь, и Россия новую экономическую политику еще не сформировали. Та, что имеется, уже их потребностям и обстановке в мире не соответствует.

Вопрос в другом: может ли вообще существовать единая экономическая политика России и Беларуси? Как для России не приемлема «белорусская модель», так и для Беларуси ничего хорошего не может принести господство в России торгово-финансового капитала. Не говоря уже о разнице в масштабах и структуре экономики.

Так что идея «две страны - одна экономика» - мертворожденная. Тем более что Россия экономическую политику проводит весьма эгоцентричную. Можно вспомнить, как в 2011г., воспользовавшись нашим кризисом, РФ потребовала передать ей наши крупнейшие предприятия. И как все последние годы, формируя рынок для своих вновь образованных предприятий, всеми средствами выталкивала с внутреннего рынка белорусских конкурентов. Нет никаких оснований считать, что эта политика не будет продолжена и в Союзном государстве.

Не думаю, что сегодня России существенно важна и политическая поддержка Беларуси. Тем более что от самых серьезных в этом плане вопросов она уклонилась. Похоже, Россия, пользуясь отсутствием потребности в белорусских политических услугах, решила просто формализовать отношения с Беларусью. И немного сэкономить. Трудно людям объяснить, что нужно сокращать пенсии, но кормить госаппарат Беларуси.

А наша власть, пользуясь моментом, проводит на этой базе пиар-компанию к выборам. Экономических успехов у нее нет, так хоть борцами за суверенитет заявится. Тем более что «победа» в этой «борьбе» предрешена. Так что для «демократической истерики» особых оснований и нет. Конечно, при появлении текстов «дорожных карт» некоторые выводы придется корректировать. Но вряд ли сильно.

Однако это шоу выявило и подчеркнуло главную проблему Беларуси: экономической безопасности нет. Мало того, что сокращается объем российской нефтегазовой подпитки, так и для большей части производимой нами продукции не подготовлены и не контролируются рынки сбыта. О чем бы сегодня ни договорились с Россией, завтра ситуация не улучшится. Уязвимость от подачек Кремля только нарастает.

По машинотехнической продукции, химической промышленности, производству товаров народного потребления наши рынки в России и Украине сокращались, сокращаются и будут сокращаться. Пока они еще есть, необходимо освоение новой продукции. Но нет для этого у правительства ни институтов, ни процедур, ни наработок. На одном ПВТ экономику страны не выстроишь.

Хотя ситуация не безнадежна. В конце концов, Южную Корею Пак Чжон Хи вытащил из более тяжелой ситуации. И вроде бы генерал. Но ведь сумел собрать команду, организовать работу. При этом не пиарил себя как «отец народа», селекторов не проводил. Значит - есть путь, но не в рамках «белорусской модели». А нам ее предлагают еще на пять лет…