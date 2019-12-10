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В Украине расследуют обстоятельства подписания «Минска-2»

  • 10.12.2019, 21:26
  • 1,756
В Украине расследуют обстоятельства подписания «Минска-2»

В деле фигурирует Порошенко.

Государственное бюро расследований открыло уголовное произвосдтво в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. В подписании им Комплекса мер по выполнению Минских соглашений (так называемый "Минск-2" - ред.) правоохранители усматривают признаки преступления, передает zn.ua.

Об открытии дела сообщил бывший заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов, он же и обратился к правоохранителям с заявлением. Позже эту информацию "Громадському" также подтвердили и в пресс-службе ГБР.

Дело открыто по ч. 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

По версии Портнова, Порошенко якобы "действовал в интересах Российской Федерации", поскольку в переговорах участвовали подконтрольные Кремлю главари террористических группировок "Л-ДНР". Таким образом пятый президент Украины "привязал восстановление территориальной целостности Украины к моменту, когда на это появится воля РФ", считает он.


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