Эксперт: Парижская битва за Донбасс закончилась дипломатическим успехом Киева 16 11.12.2019, 8:19

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Это позволяет смотреть в 2020 год с оптимизмом.

Олег Белоколос, эксперт-международник, глава правления неправительственной организации «Майдан закордонних справ», в комментарии изданию «Донецкие новости» оценил переговоры «нормандской четверки»:

– На встрече Украина продемонстрировала свою добрую волю и желание осторожными шагами, прежде всего, гуманитарного характера, найти выход из очень непростой ситуации, в которой оказалась наша страна в 2019 году.

Однозначно положительно можно оценить то, что встреча завершилась согласованным документом (коммюнике), в котором в частности упомянуты принципы ОБСЕ. Сам же итоговый документ, обнародованный по результатам встречи в Париже, представляет собой определенный консенсус сторон относительно возможных путей продвижения вперед.

Предварительный анализ позволяет с уверенностью констатировать, что дипломатическим успехом Киева можно считать включение в него положений про имплементацию режима прекращения огня и освобождение удерживаемых лиц на основании принципа «всех на всех».

В целом можно констатировать, что результаты нормандского четырехстороннего саммита 9 декабря позволяют смотреть в 2020 год с осторожным оптимизмом.