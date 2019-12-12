Украинскаая Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса 12.12.2019, 12:34

За закон проголосовали 320 народных депутатов.

Верховная Рада Украины 12 декабря приняла за основу и в целом с технико-юридическими правками законопроект №2569 "О внесении изменения в ст. 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", передает корреспондент "Гордон".

За закон о продлении особого статуса Донбасса еще на год проголосовали 320 народных депутатов.

"В ст. 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"… цифры "2019" заменить цифрами "2020", – сказано в тексте документа.

Проект закона №2569 внесли в Раду 10 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый замглавы фракции Александр Корниенко. 11 декабря комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту включить в повестку дня на 12 декабря и принять законопроект №2569.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что парламент намерен разработать новый закон об особом статусе Донбасса. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявляла, что новый документ об особом статусе Донбасса депутаты разработают после Нового года.