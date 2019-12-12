Украинская полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета 10 12.12.2019, 16:43

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Павел Шеремет

Сегодня им объявят подозрения.

Национальная полиция Украины задержала и в данный момент объявляет подозрение возможным фигурантам убийства белорусского журналиста Павла Шеремета, сообщает TCН.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

"Только что Нацполиция задержала и по согласию ГПУ объявляет обоснованное подозрение фигурантам дела по убийству Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!", - заявил он.

Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи! Дякую за службу! pic.twitter.com/VOUqyTJ5RC — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 12 декабря 2019 г.

Напомним, Павел Шеремет был убит в центре Киева три года назад - 20 июля 2016 года. Пока преступление остается нераскрытым. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет.