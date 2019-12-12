Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» выросло до 12 14 12.12.2019, 19:05

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(обновлено) Единственный российский авианосец горел под Мурманском.

Количество обратившихся за медицинской помощью после пожара на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в Центре медицины катастроф Мурманской области.

Десять человек были спасены непосредственно во время пожара. Большинство из доставленных в больницы получили отравление продуктами горения.

О 12 пострадавших также пишет «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. Издание сообщает, что во время происшествия на корабле без вести пропали три человека. О том, что идут поиски трех человек, представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости».

Пожар на судне начался утром 12 декабря. Как сообщили в пресс-службе АО «Центр судоремонта «Звездочка», которое занимается ремонтом крейсера, причиной возгорания стали сварочные работы в трюме.