Евросоюз продлил экономические санкции против России 1 13.12.2019, 9:44

Лидеры ЕС учли итоги нормандского саммита в Париже.

В ночь на 13 декабря в Брюсселе главы государств и правительств стран ЕС продлили действие экономических санкций против Российской Федерации на следующие полгода. Об этом во время пресс-конференции по итогам первого дня работы саммита заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Укринформ.

"Мы провели дискуссию относительно России и Украины. Мы были проинформированы о результатах нормандского саммита, который состоялся в минувший понедельник в Париже. [Президент Франции] Эммануэль Макрон и [канцлер Германии] Ангела Меркель обновили для нас информацию относительно ситуации. Мы продлили санкции на следующие шесть месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной. Мы будем продолжать за этим наблюдать", – сказал он.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС. 20 июня 2019 года Европейский совет продлил ограничительные меры в отношении РФ, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года. Перед этим ЕС продлевал санкции против РФ в марте 2019 года. Речь шла об индивидуальных санкциях.

В санкционном списке ЕС находится 170 физических и 44 юридических лица, сообщается на сайте Совета Европейского союза. Санкции включают в себя запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, европейским компаниям запрещено предоставлять средства фигурантам списка.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимир Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.