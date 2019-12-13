В Беларуси увеличили базовую величину 6 13.12.2019, 19:26

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Такое решение сегодня принял совмин.

В Беларуси увеличили базовую величину до 27 рублей. Это на 1,5 рубля больше, чем сейчас. Изменения предусмотрены постановлением совмина № 861 от 13 декабря, пишет tut.by.

Увеличение базовой величины произойдет с 1 января 2020 года.

В последний раз ее повышали с 1 января 2019 года (с 24,5 до 25,5 рубля), а до этого — с 1 января 2018-го (с 23 до 24,5 рубля).

С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты, так и штрафы.

К примеру, пособие по безработице в Беларуси не может превышать две базовые величины. Соответственно, с нового года максимальное пособие по безработице составит 54 рубля (сейчас — 51 рубль). Пошлина за выдачу нового паспорта составит 27 рублей (сейчас — 25,5 рубля), за ускоренную выдачу — еще 27 рублей (сейчас — 25,5 рубля). Регистрация брака со следующего года тоже подорожает до 27 рублей (сейчас — 25,5 рубля). Еще дороже обойдется развод: первый раз — до 108 рублей (сейчас — до 102 рублей), второй и последующие — до 216 рублей (сейчас — 204 рубля).

Вместе с базовой величиной многое изменится для водителей: к этому показателю привязаны многие автомобильные штрафы. Так, с нового года штраф за вождение без техосмотра при первом нарушении в течение года может составить от 27 до 81 рубля (сейчас — от 25,5 до 76 рублей), при повторном — от 54 до 162 рублей (сейчас — от 51 до 127,5 рубля). Штраф за вождение в нетрезвом виде составит от 1350 до 2700 рублей (сейчас — от 1275 до 2550 рублей).

Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ.