На аукционе Sotheby's продали очки Джона Леннона 14.12.2019, 13:00

Круглые очки британского музыканта ушли с молотка за 183 тысячи долларов.

Очки одного из основателей и участников The Beatles Джона Леннона были проданы на ауционе Sotheby’s за 137,5 тысячи фунтов (около 183 тысяч долларов). Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба аукционного дома.

На продажу очки выставил бывший водитель барабанщика The Beatles Ринго Старра Алан Херринг. Кто стал новым владельцем, не указано.

В описании лота говорится, что эта пара досталась Леннону в 1966 году, когда тот готовился к роли в фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну».

К Херрингу они попали два года спустя, когда музыкант оставил их на заднем сидении автомобиля и не захотел забирать, так как одна линза отсоединилась от оправы.