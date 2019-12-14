Выбрана новая «Мисс мира» 1 14.12.2019, 20:40

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Белоруска не попала в топ-5 конкурса красоты.

Обладательницей титула «Мисс мира 2019» стала 23-летняя Тони-Энн Сингх (Toni-Ann Singh) из Ямайки. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса, передает lenta.ru.

Церемония награждения состоялась в Лондоне в субботу, 14 декабря. Корону вручала прошлогодняя победительница, мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон (Vanessa Ponce de Leon).

Тони-Энн Сингх стала второй представительницей Ямайки, которая одержала победу в международном конкурсе красоты «Мисс мира». В последний раз девушка из этой страны получала такой титул в 1993 году.

Первой вице-мисс стала француженка Офели Мезино. Второй вице-мисс признали представительницу Индии Суман Рао.

Представительница Беларуси Анастасия Лавринчук не вошла в топ-5 международного конкурса красоты «Мисс мира».

Конкурс красоты «Мисс мира» проводится с 1951 года и считается одним из старейших. В следующем году корону «Мисс мира» будут вручать в 70-й раз. Ожидается, что награждение пройдет в Таиланде.