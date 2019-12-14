СКА и БГК боролись за звание гандбольной столицы 14.12.2019, 20:44

Сильнейшие клубы Беларуси встретились в Минске.

В матче чемпионата Беларуси по гандболу БГК имени Мешкова в гостях переиграли минский СКА со счетом 29:25, передает pressball.by.

СКА — БГК — 25:29 (8:14)

СКА: Гирик (5), Бохан (5), Шилович (5), Бровко (3), Рутенко (3), Леухин (2), Никуленков (1), Ушал (1).

БГК: Панич (11), Шумак (5), Шкуринский (4), Разгор (3), Канкараш (1), Юринок (1), Аккамбре (1), Обранович (1), Вайлупов (1), Малус (1).

Турнирное положение: БГК — 26 очков (14 игр), СКА — 24 (14), Машека — 11 (14), БГУФК — 9 (13), Кронон — 8 (14), Гомель — 6 (15).

Перед матчем разыгрывающий СКА Дмитрий Никуленков ответил на вопрос, где гандбольная столица Беларуси:

- В Минске, ребята, в Минске. Давайте отвечу так. Мы поборемся за гандбольную столицу Беларуси 14 декабря, – сказал Никуленков.