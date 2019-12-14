«Гарри Поттер» вышел по-белорусски 1 14.12.2019, 22:37

На старте продаж за три часа были раскуплены 350 экземпляров мирового бестселлера.

14 декабря стартовала продажа мирового бестселлера, теперь с переводом на белорусский язык - "Гары Потэр і філасоўскі камень". Презентация состоялась в книжном магазине "Дом книги "Светоч" (пр-т Победителей, 11), передает aif.by.

На родную мову книгу Джоан Роулинг перевела Алена Петрович. На встрече с читателями она рассказала, что подошла к оригинальному тексту бережно. В отличии от перевода издательства "Росмэн", факультеты Хаффлпафф и Равенкло не стали Пуффендуем и Когтевраном. Антагонист романа - Сам-Ведаеш-Хто, Долгопупс теперь Нэвіл Лангботам, а Зеркало Еиналеж - Люстэрка Арам. Изменилось также заклинание "Вингардиум Левиоса" - белорусскоязычный Гары произносит "Лятавіум Левіёса".

Книгу продвигают под слоганом "Варта п(е)рачытаць. На роднай мове". Как сообщает издательство "Янушкевіч", на старте продаж за 3 часа были раскуплены 350 экземпляров.

В Великобритании первая книга про Гарри Поттера вышла в 1997 году.