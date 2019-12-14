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«Гарри Поттер» вышел по-белорусски

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  • 14.12.2019, 22:37
«Гарри Поттер» вышел по-белорусски

На старте продаж за три часа были раскуплены 350 экземпляров мирового бестселлера.

14 декабря стартовала продажа мирового бестселлера, теперь с переводом на белорусский язык - "Гары Потэр і філасоўскі камень". Презентация состоялась в книжном магазине "Дом книги "Светоч" (пр-т Победителей, 11), передает aif.by.

На родную мову книгу Джоан Роулинг перевела Алена Петрович. На встрече с читателями она рассказала, что подошла к оригинальному тексту бережно. В отличии от перевода издательства "Росмэн", факультеты Хаффлпафф и Равенкло не стали Пуффендуем и Когтевраном. Антагонист романа - Сам-Ведаеш-Хто, Долгопупс теперь Нэвіл Лангботам, а Зеркало Еиналеж - Люстэрка Арам. Изменилось также заклинание "Вингардиум Левиоса" - белорусскоязычный Гары произносит "Лятавіум Левіёса".

Книгу продвигают под слоганом "Варта п(е)рачытаць. На роднай мове". Как сообщает издательство "Янушкевіч", на старте продаж за 3 часа были раскуплены 350 экземпляров.

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Ідзе разгрузка! Цвёрдая вокладка з імітацыяй шоўку і фальгіраваннем (літары свецяцца). Шведская папера маркі Lux Cream. 332 старонкі. Фармат А5 (135х205 мм). Але галоўнае — выдатны пераклад ад Алены Пятровіч @decuerpoentero і дызайн ад Браяна Сэлзніка (адаптацыю пад беларускае выданне зрабіла Крысціна Іванцова). На старце продажаў у суботу 14 снежня ў мінскай кнігарні "Светач" гэтая кніга будзе каштаваць 25 рублёў.

Публикация от Выдавецтва "Янушкевіч" (@januskevic.books)

В Великобритании первая книга про Гарри Поттера вышла в 1997 году.


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