В Японии заявили о претензиях на весь Курильский архипелаг 2 15.12.2019, 10:34

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Правительство страны призвали аннулировать Сан-Францисский мирный договор.

Японское правительство должно было заявить России, что в Токио считают своей территорией весь Курильский архипелаг. Такое мнение высказал глава местной Компартии Кадзуо Сии, передает «Росбалт».

Тогда власти провели бы успешные переговоры по возвращению Южных Курил, заявил политик.

Коммунист призвал кабинет во главе с Синдзо Абэ попробовать аннулировать Сан-Францисский мирный договор, в 1951 году зафиксировавший отказ японцев от всех без исключения Курильских островов.

Токио претендует на четыре острова на юге Курильской гряды: Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи. Две страны по итогам Второй мировой войны до сих пор не заключили мирный договор.