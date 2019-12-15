Российский телеканал вырезал слово «протесты» из песни «Би-2»5
- 15.12.2019, 17:18
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Это не первое сообщение о цензуре на российском ТВ в последние дни.
Телеканал "Россия 1" вырезал слово "протесты" из эфира с вручения российской музыкальной премии "Виктория". Об этом сообщается в микроблоге группы "Би-2" в Twitter вечером в субботу, 14 декабря, пишет "Немецкая волна".
Как слышно на опубликованном в твите видео, во время исполнения песни группы "Куртки Кобейна" звук голоса певицы Manizha выключается в тот момент, когда она произносит слово "протесты".
Тут смешное случилось. Из эфира реально вырезали слово «протесты» 🙃— Би-2 (@b2band) December 14, 2019
(момент на 01:25)
Поздравляем «Куртки Кобейна» Шуры Би-2 с дебютом на телевидении! 👏🏿https://t.co/XPnfZjmdSJ
"Куртки Кобейна" - проект "Би-2" с участием Manizha и Леонида Агутина. В оригинальной версии слова звучат так: "Если чуть светлей проспекты и нежней протесты юношей в пуловерах".
Не первый случай цензуры
Это уже не первое сообщение о подобном случае цензуры за последние дни. 15 декабря стало известно, что принадлежащий "Газпром-медиа" онлайн-кинотеатр Premier (ранее ТНТ-Premier) удалил пятый эпизод фантастического сериала Павла Костомарова "Эпидемия", в котором содержатся сцены народного бунта.
Ранее ТНТ снял с эфира украинский сериал "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. До этого из первого эпизода "Слуги народа" убрали шутку о президенте России Путине. Теперь сериал доступен только на Premier.